Forbes призвал срочно удалить опасное приложение с Android

Миллионы владельцев устройств на базе Android стали жертвами популярных приложений, доступных в магазине Google Play

Миллионы владельцев устройств на базе Android стали жертвами популярных приложений, доступных в магазине Google Play.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, уточняется, что личные данные большого количества пользователей были украдены с помощью VPN-клиентов SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN.

Исследовательской группе CyberNews стало известно, что программы, о которых идет речь, были скачаны более 100 миллионов раз.

Владельцам Android-устройств поступило предупреждение об утечке. Им рекомендовали проверить свои устройства и, в случае наличия упомянутых приложений, стереть их.