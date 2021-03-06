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Forbes призвал срочно удалить опасное приложение с Android

Forbes призвал срочно удалить опасное приложение с Android Миллионы владельцев устройств на базе Android стали жертвами популярных приложений, доступных в магазине Google Play
ИКТ
6 марта 2021 г. 06:27
Forbes призвал срочно удалить опасное приложение с Android

Миллионы владельцев устройств на базе Android стали жертвами популярных приложений, доступных в магазине Google Play.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, уточняется, что личные данные большого количества пользователей были украдены с помощью VPN-клиентов SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN.

Исследовательской группе CyberNews стало известно, что программы, о которых идет речь, были скачаны более 100 миллионов раз.

Владельцам Android-устройств поступило предупреждение об утечке. Им рекомендовали проверить свои устройства и, в случае наличия упомянутых приложений, стереть их.

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