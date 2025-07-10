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Урсула фон дер Ляйен: Европа будет на стороне Украины столько, сколько потребуется

Урсула фон дер Ляйен: Европа будет на стороне Украины столько, сколько потребуется Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Другие страны
10 июля 2025 г. 15:07
Урсула фон дер Ляйен: Европа будет на стороне Украины столько, сколько потребуется

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом она сказала в ходе конференции в Риме по восстановлению Украины.

По ее словам, ЕС с начала конфликта неизменно поддерживает Украину и продолжит это делать.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский союз остается крупнейшим донором Украины, предоставив около 165 млрд евро поддержки только в этом году.

Она также объявила о предоставлении новых грантов на 1 и 3 миллиарда евро, подписанных в рамках конференции, а также о создании нового флагманского фонда для восстановления Украины — крупнейшего в мире фонда прямых инвестиций в сферу реконструкции. Особое внимание в его деятельности будет уделяться энергетике, транспорту, сырьевым материалам и отраслям двойного назначения. К фонду уже присоединились Италия, Германия, Франция, Польша и Европейский инвестиционный банк.

"Это - гарантии, гранты. Мы подписали это сегодня... это даст нам возможность открыть новый путь для новых 10 млрд евро на реконструкцию и восстановление Украины", - сказала она.

Кроме того, фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия готова приступить к следующему шагу на пути Украины к членству в ЕС - открыть первый кластер переговоров о присоединении.

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Версия на азербайджанском языке Ursula fon der Lyayen: Avropa Ukraynanın yanında lazım olduğu qədər qalacaq

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