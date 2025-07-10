Выплаты по аграрному страхованию в Азербайджане достигли рекордного уровня

14:42

В Азербайджане зафиксирован рекордный показатель выплат по аграрному страхованию.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд аграрного страхования, за январь-июнь этого года фермерам и хозяйствам, пострадавшим от различных происшествий, в общей сложности было выплачено 4 млн 435 тыс. манатов по аграрному страхованию.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общие страховые выплаты увеличились на 55%, а выплаты по посевным площадям - примерно в 2 раза.

Напомним, что за аналогичный период 2024 года в стране было осуществлено страховых выплат на сумму 2 млн 864 тыс. манатов.

Согласно информации Фонда, из 4 млн 435 тыс. манатов страховых выплат, осуществленных в январе-июне 2025 года, 4 млн 246 тыс. манатов были выплачены по посевным площадям, а 189 тыс. манатов - по животноводческим хозяйствам.

В первом полугодии самые крупные страховые выплаты были осуществлены по пшенице-ячменю (2,5 млн манатов), хлопку (577 тыс. манатов), кукурузе (447 тыс. манатов), подсолнечнику (196 тыс. манатов) и табачным культурам (174 тыс. манатов). Кроме того, в первом полугодии по фруктовым садам были произведены страховые выплаты на сумму около 170 тыс. манатов.

Среди районов, где в отчетный период было осуществлено наибольшее количество страховых выплат, можно отметить Физули (645,5 тыс. манатов), Агджабеди (607,4 тыс. манатов), Товуз (322 тыс. манатов), Тертер (301 тыс. манатов) и Агсу (273 тыс. манатов) и другие.



