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Официальный Баку: Азербайджан и Армения договорились продолжить диалог в двустороннем формате

Официальный Баку: Азербайджан и Армения договорились продолжить диалог в двустороннем формате Официальный Баку: Азербайджан и Армения договорились продолжить диалог в двустороннем формате
Внешняя политика
10 июля 2025 г. 15:07
Официальный Баку: Азербайджан и Армения договорились продолжить диалог в двустороннем формате

10 июля в городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, на которой обсуждались различные аспекты мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам встречи.

"Подтверждено, что двусторонние переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации, и на этой основе было согласовано продолжение такого ориентированного на результат диалога", - подчеркивает МИД.

Оценив достигнутые успехи в процессе делимитации границы, лидеры дали поручения соответствующим государственным комиссиям для продолжения практической работы в этом направлении.

"Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по построению доверия между двумя странами", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

Президент Азербайджанской Республики и премьер-министр Республики Армения поблагодарили президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна за искреннее гостеприимство и организацию двусторонней встречи.

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Версия на английском языке Baku says Azerbaijan, Armenia agreed to continue dialogue in bilateral format

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