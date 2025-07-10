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Международные путешественники посетили Аллею Шехидов в Агдаме

Международные путешественники посетили Аллею Шехидов в Агдаме В рамках визита в Карабах и Восточный Зангезур делегация международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) посетила Аллею Шехидов в городе Агдам.
Карабах
10 июля 2025 г. 15:44
Международные путешественники посетили Аллею Шехидов в Агдаме

В рамках визита в Карабах и Восточный Зангезур делегация международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) посетила Аллею Шехидов в городе Агдам.

Как передает корреспондент Report, членам делегации сообщили, что на Аллее шехидов захоронены уроженцы Агдама, погибшие на разных этапах армяно-азербайджанского конфликта.

Отмечалось, что в период армянской оккупации могилы на Аллее шехидов подверглись вандализму и осквернению: надгробия были разрушены, территория пришла в запустение. В настоящее время здесь ведутся восстановительные работы.
ФОТО: Мухаммед Агаев

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Версия на английском языке ФотоInt'l travelers visit Martyrs' Alley in Azerbaijan's Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq səyyahlar Ağdamda Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

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