Международные путешественники посетили Аллею Шехидов в Агдаме

В рамках визита в Карабах и Восточный Зангезур делегация международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) посетила Аллею Шехидов в городе Агдам.

В рамках визита в Карабах и Восточный Зангезур делегация международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) посетила Аллею Шехидов в городе Агдам.

Как передает корреспондент Report, членам делегации сообщили, что на Аллее шехидов захоронены уроженцы Агдама, погибшие на разных этапах армяно-азербайджанского конфликта.

Отмечалось, что в период армянской оккупации могилы на Аллее шехидов подверглись вандализму и осквернению: надгробия были разрушены, территория пришла в запустение. В настоящее время здесь ведутся восстановительные работы.

ФОТО: Мухаммед Агаев