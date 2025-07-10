Президент Кыргызстана объявил выговор главе Нацбанка

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил выговор председателю Национального банка Мелису Тургунбаеву.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил выговор председателю Национального банка Мелису Тургунбаеву.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Причиной стала недостаточная работа.

В августе прошлого года президент уже объявлял выговор Тургунбаеву за ненадлежащую координацию работы руководящего состава, его заместитель Манас Жакыпов был уволен в связи с утратой доверия.

На должность главы Нацбанка Тургунбаев был назначен в июне 2024 года, до этого он был министром природных ресурсов, экологии и технического надзора.