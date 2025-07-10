Президент Кыргызстана объявил выговор главе Нацбанка

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил выговор председателю Национального банка Мелису Тургунбаеву.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Причиной стала недостаточная работа.
В августе прошлого года президент уже объявлял выговор Тургунбаеву за ненадлежащую координацию работы руководящего состава, его заместитель Манас Жакыпов был уволен в связи с утратой доверия.
На должность главы Нацбанка Тургунбаев был назначен в июне 2024 года, до этого он был министром природных ресурсов, экологии и технического надзора.