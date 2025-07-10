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Президент Кыргызстана объявил выговор главе Нацбанка

Президент Кыргызстана объявил выговор главе Нацбанка Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил выговор председателю Национального банка Мелису Тургунбаеву.
В регионе
10 июля 2025 г. 15:42
Президент Кыргызстана объявил выговор главе Нацбанка

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил выговор председателю Национального банка Мелису Тургунбаеву.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Причиной стала недостаточная работа.

В августе прошлого года президент уже объявлял выговор Тургунбаеву за ненадлежащую координацию работы руководящего состава, его заместитель Манас Жакыпов был уволен в связи с утратой доверия.

На должность главы Нацбанка Тургунбаев был назначен в июне 2024 года, до этого он был министром природных ресурсов, экологии и технического надзора.

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