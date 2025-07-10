Стратегическое сближение Турции и Пакистана: От братства к институциональному партнерству

Турецко-пакистанское стратегическое сближение: от братства к институциональному партнёрству

Визит представительной делегации Турции в Пакистан стал предвестником еще большего углубления и качественного переформатирования отношений двух стран.

В рамках визита в Исламабад министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр национальной обороны Яшар Гюлер встретились с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, главнокомандующим ВВС маршалом авиации Захиром Ахмедом Бабаром Сидху, а также с рядом других высокопоставленных представителей, сосредоточив внимание на укреплении партнерства в сферах оборонной промышленности и энергетики.

На встрече Гюлер и Сидху обсудили вопросы региональной безопасности, оборонного сотрудничества, а также возможности взаимодействия в области авиации и беспилотных технологий. "Мы придаем особое значение совместным проектам в оборонной сфере, включая авиацию и беспилотные системы", — заявил Гюлер.

Хакан Фидан на совместной с главой МИД Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром пресс-конференции отметил, что Анкара и Исламабад изучают возможности для сотрудничества в области добычи полезных ископаемых, включая природный газ, нефть и редкоземельные металлы.

Стоит отметить, что встреча глав МИД еще раз четко обозначила направление стратегического сближения двух мусульманских государств. В условиях глобальной и региональной турбулентности Анкара и Исламабад постепенно переходят от декларативного "братства" к формированию институционализированного и многослойного партнерства.

Одним из центральных вопросов повестки стало намерение увеличить двустороннюю торговлю до 5 миллиардов долларов. На фоне нарастающего дефицита ресурсов и перераспределения глобальных энергетических потоков, Турция и Пакистан видят друг в друге не только политических союзников, но и потенциальных партнеров в энергетике, добыче полезных ископаемых и редкоземельных элементов.

Особое значение имеет апрельское соглашение между TPAO и пакистанскими нефтяными компаниями, предусматривающее совместную разведку нефти и газа в пакистанских водах. Это свидетельствует о структурированном и долгосрочном подходе к ресурсному сотрудничеству, придающем экономическим отношениям устойчивый фундамент.

Не менее значимым элементом турецко-пакистанского сближения является углубление взаимодействия в оборонной промышленности. Турция рассматривается Исламабадом как образец успешной локализации и модернизации ВПК, которая подняла уровень независимости от импорта такой продукции с 20% до 80%.

Партнерство в оборонной сфере выходит за рамки закупок и постепенно трансформируется в совместное производство и обмен технологиями. Учитывая геополитическую напряженность в регионе — от Афганистана до Индии — данное сотрудничество приобретает стратегическую глубину и значение.

На фоне эскалации напряженности между Индией и Пакистаном, а также кризиса в секторе Газа, Турция активно позиционирует себя как сторонник деэскалации и диалога. Призывы Анкары к возобновлению диалога между ядерными державами в Южной Азии демонстрируют стремление к укреплению собственной дипломатической субъектности в регионе.

Особое внимание уделяется ирано-израильской напряженности, которую обе страны считают угрозой для всей региональной стабильности. Турецко-пакистанская солидарность по вопросу Ирана и Газы формирует общее видение альтернативного исламского внешнеполитического вектора, основанного на дипломатии, а не конфронтации.

Одним из ярких примеров наращивания турецкого влияния в Пакистане стало расширение деятельности Фонда Маариф, управляющего более чем 80 школами. Кроме того, обсуждается строительство университетского кампуса, а также развитие новых проектов в сфере образования.

Эти инициативы служат не только укреплению культурных связей, но и продвижению турецкой "мягкой силы" в регионе. Они создают благоприятную почву для долгосрочной институциональной интеграции, охватывающей образование, культуру и молодежную дипломатию.

При этом не стоит забывать о трехстороннем формате Турция–Пакистан–Азербайджан, свидетельствующем о формировании нового геополитического кластера. Теплая встреча лидеров Турции, Пакистана и Азербайджана в Ханкенди в рамках саммита ECO вышла далеко за рамки протокольного визита. Это была демонстрация внешнеполитической консолидации и определения новых региональных приоритетов. Формирующийся трехсторонний альянс становится значимым элементом новой геополитической реальности Южного Кавказа, с последствиями, выходящими за пределы региона.

Эти страны объединяют не только схожие угрозы и интересы, но и стремление к альтернативной модели региональной архитектуры, основанной на взаимной поддержке, энергетическом партнерстве и оборонной координации.

Таким образом, встреча в Исламабаде продемонстрировала сдвиг в турецко-пакистанских отношениях от символического братства к стратегическому взаимодействию. Экономика, оборонная промышленность, дипломатия и гуманитарная повестка — все эти элементы складываются в цельную картину формирующегося альянса, способного влиять на архитектуру безопасности и устойчивости в Азии.

Перед Анкарой и Исламабадом стоит задача институционализировать достигнутый прогресс, превратив политическую волю в устойчивые механизмы координации. Именно это определит, смогут ли Турция и Пакистан не только сохранить свое партнерство, но и превратить его в полноценный геополитический тандем.