Рубио назвал усиление санкций в отношении РФ одной из имеющихся у США опций

Администрация США рассматривает введение новых санкций в отношении России как один из возможных вариантов.

Администрация США рассматривает введение новых санкций в отношении России как один из возможных вариантов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со слов госсекретаря США Марко Рубио после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре.

"Усиление санкций в отношении России является доступной опцией", - сказал он.

Рубио заявил, что обсудил с Лавровым новый подход к урегулированию на Украине и расскажет об этом президенту Дональду Трампу.

Он отметил, что Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны РФ в вопросе окончания украинского конфликта. Тем не менее США намерены продолжать диалог для достижения урегулирования.

Госсекретарь также отметил, что Соединенные Штаты хотят увидеть дорожную карту урегулирования украинского конфликта.

"Нам необходимо видеть дорожную карту, которая позволит определить пути завершения этого конфликта", - сказал он.