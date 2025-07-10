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Стали известны гандбольные клубы, которые представят Азербайджан в еврокубках

Стали известны гандбольные клубы, которые представят Азербайджан в еврокубках Стали известны гандбольные клубы, которые представят Азербайджан в Кубке Европы.
Командные
10 июля 2025 г. 15:36
Стали известны гандбольные клубы, которые представят Азербайджан в еврокубках

Стали известны гандбольные клубы, которые представят Азербайджан в Кубке Европы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Федерацию гандбола Азербайджана.

В престижном соревновании примут участие две мужские и две женские команды. Среди мужских гандболистов в континентальном турнире примут участие победитель прошлого чемпионата Азербайджана "Кюр" и серебряный призер чемпионата "Баку". Не прошедшие первый этап еврокубка присоединятся к соревнованиям со второго раунда.

Всего в этом этапе примут участие 55 команд континента. После 9 команд, прошедших первый этап, участники продолжат борьбу с 1/32 финала.

Первые матчи второго раунда пройдут 11-12 октября, а ответные - 18-19 октября.

В турнире Кубка Европы среди гандболисток Азербайджан представят чемпион страны "Азерйол" и занявший 3-е место "Кюр". Все команды начнут соревнования со второго раунда. В турнире примут участие 50 команд. Остальные 7 клубов, набравших наибольшее количество рейтинговых очков, будут участвовать в турнире с третьего раунда.

Первые матчи второго раунда состоятся 27-28 сентября, а ответные - 4-5 октября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanı Avropa Kubokunda təmsil edəcək həndbol klubları müəyyənləşib

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