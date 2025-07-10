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Реализуемые в Азербайджане меры по борьбе с коррупцией высоко оценены зарубежными экспертами

Реализуемые в Азербайджане меры по борьбе с коррупцией высоко оценены зарубежными экспертами В штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже состоялось 24-е Пленарное заседание Антикоррупционной сети по Восточной Европе и Центральной Азии (ACN) и 30-я встреча Руководящего совета Сети.
Происшествия
10 июля 2025 г. 16:00
Реализуемые в Азербайджане меры по борьбе с коррупцией высоко оценены зарубежными экспертами

В штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже состоялось 24-е Пленарное заседание Антикоррупционной сети по Восточной Европе и Центральной Азии (ACN) и 30-я встреча Руководящего совета Сети.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Было отмечено, что на указанных мероприятиях Азербайджан представляла делегация во главе с заместителем Генерального прокурора - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Назимом Раджабовым.

На пленарном заседании был обсужден и принят отчет о прогрессе в выполнении ранее представленных рекомендаций для нашей страны в рамках V этапа мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Сети.

По результатам оценки были отмечены положительные шаги в работе антикоррупционного органа, повышении прозрачности госзакупок и укреплении независимости судов. Государственная политика Азербайджана в сфере борьбы с коррупцией получила высокую оценку экспертов, и по достигнутым в этой области показателям страна занимает одно из ведущих мест в регионе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda həyata keçirilən korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri xarici ekspertlər tərəfindən yüksək qiymətləndirilib

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