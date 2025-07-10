МИД РФ: Лавров и Рубио обсудили двустороннюю повестку дня и ситуации в мире

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире.

Как передает Report со ccылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД РФ.

На встрече Лаврова и Рубио состоялся предметный, откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии.

Главы ведомств также подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, подчеркнули важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий.

Россия и США продолжат конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств, подчеркнули в МИД РФ. Лавров и Рубио подтвердили настрой на восстановление контактов, чему могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения между РФ и США.