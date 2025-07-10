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МИД РФ: Лавров и Рубио обсудили двустороннюю повестку дня и ситуации в мире

МИД РФ: Лавров и Рубио обсудили двустороннюю повестку дня и ситуации в мире Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире.
В регионе
10 июля 2025 г. 15:48
МИД РФ: Лавров и Рубио обсудили двустороннюю повестку дня и ситуации в мире

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире.

Как передает Report со ccылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД РФ.

На встрече Лаврова и Рубио состоялся предметный, откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии.

Главы ведомств также подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, подчеркнули важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий.

Россия и США продолжат конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств, подчеркнули в МИД РФ. Лавров и Рубио подтвердили настрой на восстановление контактов, чему могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения между РФ и США.

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Версия на английском языке Lavrov, Rubio highlight importance of normalizing operation of diplomatic missions
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Lavrov və Rubio ikitərəfli gündəliyi və dünyadakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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