Кая Каллас: ЕС и Израиль договорились о расширении гуманитарного доступа в Газу

Израиль принял важные решения для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после заседания Кабинета министров и конструктивного диалога с Европейским союзом.

Израиль принял важные решения для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа по итогам конструктивного диалога с Европейским союзом.

Как передает Report, об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своей публикации в соцсети "Х".

"Сегодня мы достигли соглашения с Израилем о расширении гуманитарного доступа в Газу. Это соглашение означает открытие большего количества контрольно-пропускных пунктов, въезд в Газу грузовиков с гуманитарной помощью и продовольствием, ремонт жизненно важной инфраструктуры и защиту гуманитарных работников. Мы рассчитываем на то, что Израиль выполнит все согласованные меры", - отметила Каллас.

Согласно заявлению ЕС, Европейский союз и Израиль достигли договоренности о том, чтобы масштабная гуманитарная помощь поступала напрямую населению Газы и не попадала в распоряжение ХАМАС.

Кроме того, Израиль согласился возобновить поставки топлива для гуманитарных учреждений, обеспечить безопасность гуманитарных работников, а также способствовать ремонту критически важной инфраструктуры, включая восстановление подачи электроэнергии на опреснительные установки.

ЕС выразил готовность координировать эти шаги с агентствами ООН и гуманитарными организациями на местах и вновь призвал к немедленному прекращению огня, освобождению всех оставшихся заложников и поддержал посреднические усилия Египта, Катара и США.