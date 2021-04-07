Facebook назвала причину утечки данных пользователей

Социальная сеть Facebook заявила, что причиной недавней утечки данных более 530 млн пользователей стал не хакерский взлом ее систем - злоумышленники получили доступ к информации путем извлечения данных с web-ресурсов или так называемого web-скрейпинга

Социальная сеть Facebook заявила, что причиной недавней утечки данных более 530 млн пользователей стал не хакерский взлом ее систем - злоумышленники получили доступ к информации путем извлечения данных с web-ресурсов или так называемого web-скрейпинга.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении соцсети, опубликованном на ее официальном сайте .

"Важно понимать, что злоумышленники получили информацию не путем хакерского взлома наших систем, а при помощи извлечения данных с нашей платформы", - говорится в заявлении. Уточняется, что уязвимость системы, приведшая к утечке данных, была устранена.

Ранее сообщалось, что личные данные более 533 млн пользователей социальной сети Facebook были выложены на хакерском форуме.