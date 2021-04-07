О нас
Report Georgia
Аудио новости

Facebook назвала причину утечки данных пользователей

Facebook назвала причину утечки данных пользователей Социальная сеть Facebook заявила, что причиной недавней утечки данных более 530 млн пользователей стал не хакерский взлом ее систем - злоумышленники получили доступ к информации путем извлечения данных с web-ресурсов или так называемого web-скрейпинга
ИКТ
7 апреля 2021 г. 05:40
Facebook назвала причину утечки данных пользователей

Социальная сеть Facebook заявила, что причиной недавней утечки данных более 530 млн пользователей стал не хакерский взлом ее систем - злоумышленники получили доступ к информации путем извлечения данных с web-ресурсов или так называемого web-скрейпинга.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении соцсети, опубликованном на ее официальном сайте.

"Важно понимать, что злоумышленники получили информацию не путем хакерского взлома наших систем, а при помощи извлечения данных с нашей платформы", - говорится в заявлении. Уточняется, что уязвимость системы, приведшая к утечке данных, была устранена.

Ранее сообщалось, что личные данные более 533 млн пользователей социальной сети Facebook были выложены на хакерском форуме.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Feysbuk istifadəçilərin məlumatlarının oğurlanması səbəbini açıqladı

Новости партнеров

Самое важное

На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Делегация ОИС совершила намаз в агдамской Джума-мечети
ФотоДелегация ОИС совершила намаз в агдамской Джума-мечети
6 апреля 2021 г. 13:50
Начался визит в Агдам представителей Контактной группы ОИС
ФотоНачался визит в Агдам представителей Контактной группы ОИС
6 апреля 2021 г. 12:17
Похоронен еще один шехид Отечественной войны
Похоронен еще один шехид Отечественной войны
6 апреля 2021 г. 11:55
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
6 апреля 2021 г. 11:42
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном
6 апреля 2021 г. 09:36
В Азербайджане арестованы еще два генерала
В Азербайджане арестованы еще два генерала
5 апреля 2021 г. 19:59
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи с выявленными в НАНА нарушениями
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи с выявленными в НАНА нарушениями
5 апреля 2021 г. 18:52
Президент Ильхам Алиев принял Заура Микаилова в видеоформате
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Заура Микаилова в видеоформате
5 апреля 2021 г. 17:00
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi