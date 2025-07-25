SCMP: Лабубу становится примером мягкой силы Китая в США

Созданная дизайнером из Гонконга китайская игрушка Лабубу набирает популярность в США, демонстрируя мягкую силу КНР на фоне непростых отношений Пекина и Вашингтона.

Созданная дизайнером из Гонконга китайская игрушка Лабубу набирает популярность в США, демонстрируя мягкую силу КНР на фоне непростых отношений Пекина и Вашингтона.

Как передает Report, такое мнение высказали эксперты газете South China Morning Post (SCMP).

Как отмечает издание, 40% продаж Лабубу приходится на зарубежные страны, где производитель этой куклы, китайская компания Pop Mart, теснит западных конкурентов. Объем продаж Лабубу в мире в 2024 году составил порядка $423 млн при общей выручке в $1,8 млрд. Но важно то, что Лабубу побеждает компании США: по последним данным, рыночная капитализация Pop Mart выросла до порядка $41 млрд. Это больше, чем у известных американских производителей игрушек Mattel и Hasbro вместе взятых, указывает газета.

"Появление Лабубу на фоне роста напряженности между США и Китаем имеет символическое значение, выходящее за рамки просто развлечения или коммерческого успеха", - приводит SCMP мнение президента американской консалтинговой компании Scarab Rising Ирины Цукерман. По ее мнению, это "попытка Китая продемонстрировать на международном уровне более мягкий, игривый образ" на фоне стратегической обстановки, "характеризующейся подозрениями, соперничеством и противоречивыми нарративами".

Собеседники газеты отметили, что многие покупатели в США не знают о том, что Лабубу происходит из КНР, что позволяет популярности игрушки расти, "несмотря на негативное отношение к Китаю, которое испытывают некоторые люди на Западе".

"Таким образом, бренд находится на стыке сложного культурно-политического ландшафта, где мягкая сила неотделима от более широкой национальной стратегии", - полагает Цукерман.