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WSJ: В альбоме с поздравлениями Эпштейну было письмо от Билла Клинтона

WSJ: В альбоме с поздравлениями Эпштейну было письмо от Билла Клинтона WSJ: В альбоме с поздравлениями Эпштейну было письмо от Билла Клинтона
Другие страны
25 июля 2025 г. 05:17
WSJ: В альбоме с поздравлениями Эпштейну было письмо от Билла Клинтона

42-й президент США Билл Клинтон (занимал пост в 1993-2001 годах) в 2003 году отправил короткое письмо для альбома с поздравлениями, подготовленного к юбилею американского финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного несколько лет назад в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ознакомившаяся с документами.

По информации издания, помощница финансиста Гислейн Максвелл постаралась собрать поздравления у как можно большего числа влиятельных и богатых людей, с которыми был знаком Эпштейн. Альбом был разбит на категории, одна из которых называлась "Друзья". В нее были включены около 20 поздравлений, в том числе небольшое послание от Клинтона. В нем отмечалось, что, несмотря на прожитые годы, Эпштейн смог "сохранить детское любопытство" и стремление приносить пользу.

Всего к категории друзей Максвелл отнесла примерно 20 человек. Помимо письма от Клинтона, туда были включены поздравления от модельера Веры Вонг, инвестора-миллиардера Леона Блэка, медиамагната Мортимера Цукермана и нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Ранее WSJ сообщала, что он отправил в качестве подарка письмо с нарисованной от руки обнаженной женщиной. Рисунок сопровождался запиской с поздравлением. Трамп в ответ на эту публикацию подал исковое заявление против медиамагната Руперта Мердока - основателя медиахолдинг News Corporation, которому принадлежит газета.

По данным WSJ, альбом фигурирует среди документов, которые рассматривал Минюст во время расследования дела Эпштейна в 2019 году.

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