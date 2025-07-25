Бецалель Смотрич: Израиль должен ответить Франции аннексией Западного берега

Министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич считает, что лучшим ответом на признание Парижем государственности Палестины была бы полная аннексия Западного берега реки Иордан.

Министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич считает, что лучшим ответом на признание Парижем государственности Палестины была бы полная аннексия Западного берега реки Иордан.

Как передает Report, об этом написал Б. Смотрич в соцсети X.

"Благодарю президента Франции Эмманюэля Макрона за предоставление еще одной веской причины наконец распространить израильский суверенитет на исторические регионы Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.) и навсегда покончить с провальной концепцией создания палестинского террористического государства в сердце Земли Израиля", - отметил он.

По мнению политика, со стороны Израиля это было бы "соразмерным сионистским ответом на одностороннее давление и принудительные меры, осуществляемые президентом Макроном и его союзниками".