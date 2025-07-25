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Израиль и Сирия провели переговоры на высоком уровне впервые за 25 лет

Израиль и Сирия провели переговоры на высоком уровне впервые за 25 лет Министры из Израиля и Сирии провели первые за 25 лет переговоры на высоком уровне.
Другие страны
25 июля 2025 г. 06:08
Израиль и Сирия провели переговоры на высоком уровне впервые за 25 лет

Министры из Израиля и Сирии провели первые за 25 лет переговоры на высоком уровне.

Как передает Report со ссылкой на портал Axios, встреча прошла в Париже при посредничестве спецпредставителя США на Ближнем Востоке Тома Баррака.

По сведениям портала, в переговорах приняли участие министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и глава МИД в сирийском переходном правительстве Асаад аш-Шейбани. Встреча продлилась четыре часа, а основной ее темой стало снижение напряженности между странами. Стороны намеревались договориться о безопасности на юге Сирии и прекращении огня, сообщили Axios израильские источники.

Отмечается, что за последние месяцы Израиль и Сирия уже провели несколько встреч. Парижские переговоры станут первым шагом для укрепления доверия между странами, утверждает портал.

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