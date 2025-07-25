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В Джебраил и село Хыдырлы Агдамского района отправлена очередная группа переселенцев

В Джебраил и село Хыдырлы Агдамского района отправлена очередная группа переселенцев В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается процесс Великого возвращения в освобождённые от оккупации территории.
Карабах
25 июля 2025 г. 06:31

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории страны.

Как сообщает Report, сегодня в освобожденный от оккупации и восстановленный город Джебраил и село Хыдырлы Агдамского района будет отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

На данном этапе в Джебраил возвращаются еще 50 семей (199 человек), а в село Хыдырлы Агдамского района - 60 семей (235 человек).

Возвращающиеся в родное село бывшие вынужденные переселенцы поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 50 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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Версия на азербайджанском языке Ağdamın Xıdırlı kəndinə və Cəbrayıl şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

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