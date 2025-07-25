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В Китае появится первый в стране шашлычный институт

В Китае появится первый в стране шашлычный институт В Китае появится первый в стране шашлычный институт
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25 июля 2025 г. 06:29
В Китае появится первый в стране шашлычный институт

Отраслевой институт барбекю в скором времени появится в городе Юэян провинции КНР Хунань. Юэянский открытый университет и Ассоциация барбекю города Юэян при поддержке городского правительства договорились создать первую в стране подобную платформу профессионального образования.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету China Daily.

"Институт преобразует то, что сейчас является экономикой шашлычных лавок, в более структурированную и интегрированную отраслевую цепочку", - заявил секретарь партийной организации Юэянского открытого университета Юэ Яньхуа.

Приготовление пищи на огне стало важной частью экономики общественного питания Юэяна. Здесь расположено более 2 тыс. шашлычных, и в них работают 50 тыс. сотрудников. Годовой объем производства оценивается более чем в 2 млрд юаней ($280 млн), пишет издание.

Вице-президент Юэянского открытого университета Цзян Цзунфу отметил, что создание института барбекю является ответом на проблемы с трудоустройством местных жителей, особенно молодежи. По его словам, многие выпускники школ, выходящие на рынок труда, испытывают трудности с поиском подходящих возможностей. Работа в сфере барбекю стала популярной благодаря низкому порогу входа и относительно высокому потенциальному доходу, добавил он.

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