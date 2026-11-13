У побережья Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у побережья Папуа - Новой Гвинеи.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, эпицентр подземных толчков находился в 144 км к северо-западу от города Кавиенг, население которого составляет около 14,4 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 26 км.

Угроза цунами не объявлялась.