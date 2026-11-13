У побережья Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,9
Другие страны
- 13 ноября, 2026
- 04:54
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Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у побережья Папуа - Новой Гвинеи.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным центра, эпицентр подземных толчков находился в 144 км к северо-западу от города Кавиенг, население которого составляет около 14,4 тыс. человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 26 км.
Угроза цунами не объявлялась.
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