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    У побережья Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 04:54
    У побережья Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у побережья Папуа - Новой Гвинеи.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    По данным центра, эпицентр подземных толчков находился в 144 км к северо-западу от города Кавиенг, население которого составляет около 14,4 тыс. человек.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 26 км.

    Угроза цунами не объявлялась.

    Землетрясение Папуа-Новая Гвинея
    Papua-Yeni Qvineya sahillərində 5,9 maqnitudalı zəlzələ baş verib
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