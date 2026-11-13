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    Papua-Yeni Qvineya sahillərində 5,9 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2026
    • 05:52
    Papua-Yeni Qvineya sahillərində 5,9 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Papua-Yeni Qvineya sahillərində 5,9 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi (EMSC) məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, yeraltı təkanların episentri təxminən 14,4 min nəfərin yaşadığı Kavienq şəhərindən 144 kilometr şimal-qərbdə yerləşib.

    Zəlzələnin ocağı 26 kilometr dərinlikdə olub. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.

    Papua-Yeni Qvineya Zəlzələ
    У побережья Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,9
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