Papua-Yeni Qvineya sahillərində 5,9 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 13 noyabr, 2026
- 05:52
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Papua-Yeni Qvineya sahillərində 5,9 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi (EMSC) məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, yeraltı təkanların episentri təxminən 14,4 min nəfərin yaşadığı Kavienq şəhərindən 144 kilometr şimal-qərbdə yerləşib.
Zəlzələnin ocağı 26 kilometr dərinlikdə olub. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.
Son xəbərlər
05:52
Papua-Yeni Qvineya sahillərində 5,9 maqnitudalı zəlzələ baş veribDigər ölkələr
05:04
İngiltərə millisi Millətlər Liqasının 1/4 finalına vəsiqə qazanıbFutbol
04:31
Tramp: ABŞ Yaxın Şərq ölkələrinin xahişi ilə İrana qarşı daha sərt addımlardan çəkinibDigər ölkələr
04:27
Albaniya 2028-ci ildə NATO sammitinə ev sahibliyi edə bilərDigər ölkələr
04:02
İspaniya millisi məğlubiyyətsizlik seriyasını 43 matça çatdırıbKomanda
03:56
Rumıniya ABŞ hərbi kontingentinin ölkədə genişləndirilməsini təklif edibDigər ölkələr
03:53
Zelenski: Müharibənin əvvəlindən bəri ən böyük əsir mübadiləsi hazırlanırDigər ölkələr
03:42
ABŞ-da ticarət nazirinin vəzifəsindən uzaqlaşdırılması müzakirə olunurDigər ölkələr
03:25
Tramp ABŞ müttəfiqlərini qorumaq üçün İrana qarşı güc tətbiqini istisna etməyibDigər ölkələr