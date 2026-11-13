Лига наций: Италия обыграла Францию, Турция упустила победу
- 13 ноября, 2026
- 03:55
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В Лиге наций УЕФА стартовал пятый тур группового этапа.
Как сообщает Report, в первый игровой день в лигах A и C состоялись восемь матчей.
В группе 1 Лиги A сборная Турции уступила Бельгии со счетом 1:2, а Италия одержала победу над Францией - 3:1.
Лига A
Группа 1
Турция - Бельгия - 1:2
Италия - Франция - 3:1
Положение в группе: Франция - 10 очков, Италия - 10, Бельгия - 9, Турция - 0.
Группа 3
Чехия - Испания - 0:2
Англия - Хорватия - 2:1
Положение в группе: Испания - 15 очков, Англия - 9, Хорватия - 3, Чехия - 0.
Лига C
Группа 1
Албания - Финляндия - 2:0
Сан-Марино - Беларусь - 0:2
Положение в группе: Албания - 12 очков, Беларусь - 10, Финляндия - 7, Сан-Марино - 0.
Группа 2
Армения - Кипр - 1:1
Черногория - Латвия - 2:1
Положение в группе: Черногория - 13 очков, Кипр - 8, Армения - 5, Латвия - 1.