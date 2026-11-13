Лига наций: Италия обыграла Францию, Турция упустила победу

В Лиге наций УЕФА стартовал пятый тур группового этапа.

Как сообщает Report, в первый игровой день в лигах A и C состоялись восемь матчей.

В группе 1 Лиги A сборная Турции уступила Бельгии со счетом 1:2, а Италия одержала победу над Францией - 3:1.

Лига A

Группа 1

Турция - Бельгия - 1:2

Италия - Франция - 3:1

Положение в группе: Франция - 10 очков, Италия - 10, Бельгия - 9, Турция - 0.

Группа 3

Чехия - Испания - 0:2

Англия - Хорватия - 2:1

Положение в группе: Испания - 15 очков, Англия - 9, Хорватия - 3, Чехия - 0.

Лига C

Группа 1

Албания - Финляндия - 2:0

Сан-Марино - Беларусь - 0:2

Положение в группе: Албания - 12 очков, Беларусь - 10, Финляндия - 7, Сан-Марино - 0.

Группа 2

Армения - Кипр - 1:1

Черногория - Латвия - 2:1

Положение в группе: Черногория - 13 очков, Кипр - 8, Армения - 5, Латвия - 1.