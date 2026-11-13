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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Лига наций: Италия обыграла Францию, Турция упустила победу

    Командные
    • 13 ноября, 2026
    • 03:55
    Лига наций: Италия обыграла Францию, Турция упустила победу

    В Лиге наций УЕФА стартовал пятый тур группового этапа.

    Как сообщает Report, в первый игровой день в лигах A и C состоялись восемь матчей.

    В группе 1 Лиги A сборная Турции уступила Бельгии со счетом 1:2, а Италия одержала победу над Францией - 3:1.

    Лига A

    Группа 1

    Турция - Бельгия - 1:2

    Италия - Франция - 3:1

    Положение в группе: Франция - 10 очков, Италия - 10, Бельгия - 9, Турция - 0.

    Группа 3

    Чехия - Испания - 0:2

    Англия - Хорватия - 2:1

    Положение в группе: Испания - 15 очков, Англия - 9, Хорватия - 3, Чехия - 0.

    Лига C

    Группа 1

    Албания - Финляндия - 2:0

    Сан-Марино - Беларусь - 0:2

    Положение в группе: Албания - 12 очков, Беларусь - 10, Финляндия - 7, Сан-Марино - 0.

    Группа 2

    Армения - Кипр - 1:1

    Черногория - Латвия - 2:1

    Положение в группе: Черногория - 13 очков, Кипр - 8, Армения - 5, Латвия - 1.

    Лига наций УЕФА Сборная Турции по футболу
    Millətlər Liqası: İtaliya Fransanı məğlub edib, Türkiyə qələbəni əldən verib
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