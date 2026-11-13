Millətlər Liqası: İtaliya Fransanı məğlub edib, Türkiyə qələbəni əldən verib
- 13 noyabr, 2026
- 01:41
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UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə A və C liqalarında səkkiz qarşılaşma keçirilib.
A Liqasının 1-ci qrupunda Türkiyə Belçikaya 1:2 hesabı ilə uduzub. İtaliya isə Fransa üzərində 3:1 hesablı qələbə qazanıb.
A Liqası
1-ci qrup
Türkiyə – Belçika – 1:2
İtaliya – Fransa – 3:1
Xal durumu: Fransa - 10, İtaliya - 10, Belçika - 9, Türkiyə - 0.
3-cü qrup
Çexiya – İspaniya – 0:2
İngiltərə – Xorvatiya – 2:1
Xal durumu: İspaniya - 15, İngiltərə - 9, Xorvatiya - 3, Çexiya - 0.
C Liqası
1-ci qrup
Albaniya – Finlandiya – 2:0
San Marino – Belarus – 0:2
Xal durumu: Albaniya - 12, Belarus - 10, Finlandiya - 7, San Marino - 0.
2-ci qrup
Ermənistan – Kipr – 1:1
Monteneqro – Latviya – 2:1
Xal durumu: Monteneqro - 13, Kipr - 8, Ermənistan - 5, Latviya - 1.