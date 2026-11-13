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    Millətlər Liqası: İtaliya Fransanı məğlub edib, Türkiyə qələbəni əldən verib

    Komanda
    • 13 noyabr, 2026
    • 01:41
    Millətlər Liqası: İtaliya Fransanı məğlub edib, Türkiyə qələbəni əldən verib

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V tura start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə A və C liqalarında səkkiz qarşılaşma keçirilib.

    A Liqasının 1-ci qrupunda Türkiyə Belçikaya 1:2 hesabı ilə uduzub. İtaliya isə Fransa üzərində 3:1 hesablı qələbə qazanıb.

    A Liqası

    1-ci qrup

    Türkiyə – Belçika – 1:2

    İtaliya – Fransa – 3:1

    Xal durumu: Fransa - 10, İtaliya - 10, Belçika - 9, Türkiyə - 0.

    3-cü qrup

    Çexiya – İspaniya – 0:2

    İngiltərə – Xorvatiya – 2:1

    Xal durumu: İspaniya - 15, İngiltərə - 9, Xorvatiya - 3, Çexiya - 0.

    C Liqası

    1-ci qrup

    Albaniya – Finlandiya – 2:0

    San Marino – Belarus – 0:2

    Xal durumu: Albaniya - 12, Belarus - 10, Finlandiya - 7, San Marino - 0.

    2-ci qrup

    Ermənistan – Kipr – 1:1

    Monteneqro – Latviya – 2:1

    Xal durumu: Monteneqro - 13, Kipr - 8, Ermənistan - 5, Latviya - 1.

    UEFA Millətlər Liqası Türkiyə Cümhuriyyəti
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