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    Дональд Трамп заявил, что США сдерживают удары по Ирану по просьбе стран Персидского залива

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 04:15
    Дональд Трамп заявил, что США сдерживают удары по Ирану по просьбе стран Персидского залива

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон воздерживается от более жестких военных мер против Ирана по просьбе ряда ближневосточных государств.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в беседе с журналистом Стивеном Эй Смитом.

    Отвечая на вопрос о том, почему США до сих пор не завершили конфликт с Ираном, Трамп заявил, что мог бы сделать это немедленно, однако предпочел действовать более сдержанно с учетом позиции региональных союзников.

    "Я мог бы завершить его немедленно. По просьбе стран, которые я пытаюсь защитить, мы пошли несколько более длинным и несколько более цивилизованным путем. Саудовская Аравия просила меня: "Пожалуйста, на некоторое время оставьте все как есть"", - сказал он.

    По словам президента США, с аналогичными просьбами к нему обратились Бахрейн, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

    Трамп подчеркнул, что без этих обращений Вашингтон предпринял бы более масштабные действия против Ирана.

    "Мы уже зашли очень далеко. Мы атаковали их, но по большей части не трогали мосты. Мы уничтожили один крупный мост, потому что они очень плохо себя вели, однако сохранили их электроэнергетику и производственные мощности. Мы вообще не атаковали их энергетический сектор", - заявил американский лидер.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Страны Персидского залива
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