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    Сборная Испании установила рекорд по продолжительности беспроигрышной серии

    Командные
    • 13 ноября, 2026
    • 04:05
    Сборная Испании установила рекорд по продолжительности беспроигрышной серии

    Сборная Испании по футболу обыграла Чехию со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

    Как сообщает Report, голы забили Алекс Баэна, реализовавший пенальти на 39-й минуте, и Марк Пубиль, отличившийся на шестой компенсированной минуте второго тайма (90+6).

    Благодаря этой победе сборная Испании обновила собственный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии, доведя ее до 43 матчей.

    Таким образом, испанцы превзошли достижение сборной Италии, которая под руководством Роберто Манчини не проигрывала на протяжении 37 матчей в 2018–2021 годах.

    В первом туре сборная Испании обыграла Англию (3:2), во втором и четвертом турах одержала победы над Хорватией (4:1, 2:1), а в третьем туре победила Чехию (3:1).

    Набрав 15 очков, сборная Испании возглавляет группу 3 и уже обеспечила себе выход в четвертьфинал Лиги наций УЕФА. Чехия, не набравшая ни одного очка, занимает последнее, четвертое место.

    В заключительном туре Испания примет Англию, а Чехия сыграет на выезде с Хорватией. Оба матча состоятся 15 ноября.

    Сборная Испании по футболу Лига наций УЕФА
    İspaniya millisi məğlubiyyətsizlik seriyasını 43 matça çatdırıb
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