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    İspaniya millisi məğlubiyyətsizlik seriyasını 43 matça çatdırıb

    Komanda
    • 13 noyabr, 2026
    • 04:02
    İspaniya millisi məğlubiyyətsizlik seriyasını 43 matça çatdırıb

    İspaniya futbol millisi UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin V turunda səfərdə Çexiyanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

    "Report" xəbər verir ki, qolları 39-cu dəqiqədə penalti zərbəsindən Aleks Baena, 90+6-cı dəqiqədə isə Mark Pubil vurub.

    Bu qələbə ilə İspaniya millisi özünün məğlubiyyətsizlik seriyası üzrə rekordunu yeniləyib. Komandanın ardıcıl məğlub olmadığı oyunların sayı 43-ə çatıb.

    Beləliklə, ispaniyalılar 2018–2021-ci illərdə Roberto Mançininin rəhbərliyi altında 37 matçda məğlub olmayan İtaliya millisinin rekordunu geridə qoyublar.

    İspaniya millisi ilk turda İngiltərəni (3:2), ikinci və dördüncü turlarda Xorvatiyanı (4:1, 2:1), üçüncü turda isə Çexiyanı (3:1) məğlub edib.

    15 xalla 3-cü qrupda lider olan İspaniya millisi UEFA Millətlər Liqasının 1/4 finalına vəsiqəni təmin edib. Xalı olmayan Çexiya isə sonuncu – dördüncü pillədə qərarlaşıb.

    Yekun turda İspaniya millisi İngiltərəni qəbul edəcək, Çexiya isə səfərdə Xorvatiya ilə qarşılaşacaq. Hər iki oyun noyabrın 15-də keçiriləcək.

    Futbol üzrə İspaniya millisi UEFA Millətlər Liqası
    Сборная Испании установила рекорд по продолжительности беспроигрышной серии
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