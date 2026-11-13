Следующий саммит НАТО может пройти в Албании в 2028 году

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что следующий саммит НАТО может состояться в Тиране в 2028 году.

Как передает Report, об этом глава албанского правительства сообщил журналистам, комментируя перспективы проведения встречи лидеров Североатлантического альянса в стране.

По словам Рамы, Албания рассматривается в качестве следующего места проведения саммита, однако окончательная дата пока не согласована.

"Предполагается, что следующей страной проведения саммита НАТО станет Албания. Однако единого мнения относительно даты его проведения пока нет. Одно можно сказать наверняка: не в 2027, а в 2028 году. Если саммит состоится, то, без всякого сомнения, он пройдет в Тиране", - подчеркнул премьер-министр.

Таким образом, проведение саммита в 2028 году пока остается предварительным вариантом, а окончательное решение о сроках встречи еще не принято.