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    SpaceX и Tesla могут объединиться в одну компанию уже в декабре

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 05:22
    SpaceX и Tesla могут объединиться в одну компанию уже в декабре

    мериканские компании SpaceX и Tesla, принадлежащие миллиардеру Илону Маску, могут объявить о слиянии уже в декабре 2026 года. Потенциальная сделка может стать крупнейшей в истории корпоративных слияний.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

    По их данным, переговоры об объединении компаний продвигаются. Советы директоров и консультанты сторон в настоящее время согласовывают условия сделки и структуру управления будущим конгломератом.

    При этом не исключается, что объявление о слиянии будет перенесено на начало 2027 года.

    В результате объединения может быть создан конгломерат, охватывающий производство электромобилей, аккумуляторных систем хранения энергии, ракет и спутников. Предполагается, что искусственный интеллект станет одним из ключевых направлений развития объединенной компании.

    Одним из вопросов переговоров остается количество акций SpaceX, которые могут получить акционеры Tesla. Кроме того, сторонам предстоит решить вопросы, связанные с деятельностью Tesla в Китае и оборонными контрактами SpaceX с правительством США.

    По оценкам Bloomberg, рыночная стоимость SpaceX превышает $1,9 трлн, а Tesla оценивается примерно в $1,5 трлн.

    Официальных комментариев SpaceX и Tesla относительно сроков возможной сделки пока не поступало.

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