İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    "SpaceX" və "Tesla" dekabrda birləşə bilər

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2026
    • 06:49
    SpaceX və Tesla dekabrda birləşə bilər

    Milyarder İlon Maska məxsus ABŞ şirkətləri "SpaceX" və "Tesla" 2026-cı ilin dekabrında birləşdiklərini elan edə bilərlər. Potensial sövdələşmə korporativ birləşmələr tarixində ən böyük əməliyyat ola bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" məlumatlı mənbələrə istinadən yazıb.

    Qeyd olunub ki, şirkətlərin birləşməsi ilə bağlı danışıqlar irəliləyir. Hazırda tərəflərin direktorlar şuraları və məsləhətçiləri sövdələşmənin şərtlərini, eləcə də gələcək konqlomeratın idarəetmə strukturunu razılaşdırırlar.

    Bununla belə, birləşmə barədə elanın 2027-ci ilin əvvəlinə təxirə salınması da istisna edilmir.

    Birləşmə nəticəsində elektromobillər, enerji saxlama batareyaları, raketlər və peyklər istehsalını əhatə edən konqlomerat yaradıla bilər. Süni intellektin də birləşmiş şirkətin əsas inkişaf istiqamətlərindən biri olacağı gözlənilir.

    Danışıqlarda müzakirə olunan məsələlərdən biri "Tesla"nın səhmdarlarının "SpaceX"in neçə səhmini əldə edəcəyidir. Bundan başqa, tərəflər "Tesla"nın Çindəki fəaliyyəti və "SpaceX"in ABŞ hökuməti ilə müdafiə sahəsindəki müqavilələri ilə bağlı məsələləri də həll etməlidirlər.

    "Bloomberg"in qiymətləndirməsinə görə, "SpaceX"in bazar dəyəri 1,9 trilyon dolları ötür, "Tesla"nın dəyəri isə təxminən 1,5 trilyon dollar təşkil edir.

    "SpaceX" və "Tesla" mümkün sövdələşmənin vaxtı ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama verməyiblər.

    SpaceX şirkəti “Tesla”
    SpaceX и Tesla могут объединиться в одну компанию уже в декабре
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    07:32
    Foto
    Gürcüstan vətəndaşı olan soydaşımız yeniyetmələr arasında Olimpiya çempionu olub
    Region
    07:11
    SEPAH ABŞ-ın Bəhreyndəki radar sistemini məhv etdiyini açıqlayıb
    Region
    06:49
    "SpaceX" və "Tesla" dekabrda birləşə bilər
    Digər ölkələr
    06:18
    Venesuela Kolumbiya ilə sərhəddə hərbi əməliyyata başlayıb
    Digər ölkələr
    05:52
    Papua-Yeni Qvineya sahillərində 5,9 maqnitudalı zəlzələ baş verib
    Digər ölkələr
    05:04
    İngiltərə millisi Millətlər Liqasının 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
    Futbol
    04:31
    Tramp: ABŞ Yaxın Şərq ölkələrinin xahişi ilə İrana qarşı daha sərt addımlardan çəkinib
    Digər ölkələr
    04:27
    Albaniya 2028-ci ildə NATO sammitinə ev sahibliyi edə bilər
    Digər ölkələr
    04:02
    İspaniya millisi məğlubiyyətsizlik seriyasını 43 matça çatdırıb
    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti