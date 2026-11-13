Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Президент Украины анонсировал крупнейший с начала войны обмен пленными

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 03:40
    Президент Украины анонсировал крупнейший с начала войны обмен пленными

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке крупнейшего с начала войны обмена пленными по итогам переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Ирландии.

    Как сообщает Report, об этом украинский лидер написал в социальной сети X, подводя итоги состоявшихся на этой неделе переговоров.

    "Мы встретились в Ирландии со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы подвести итоги всех переговоров, состоявшихся на этой неделе. Первый результат - гуманитарный: пленные будут освобождены, и мы рассчитываем на крупнейший обмен пленными с начала этой войны", - отметил Зеленский.

    По его словам, вторым результатом стало более активное вовлечение европейских представителей в дипломатический процесс, чтобы они могли участвовать в переговорах на равных условиях.

    "Украина всегда защищает интересы всей Европы", - подчеркнул президент.

    Зеленский также сообщил о подготовке новых многосторонних встреч, отметив, что дипломатическая работа продолжится.

    "Благодарю всех, кто поддерживает Украину. Спасибо Стиву и Джареду за интенсивное общение. Благодарю Ирландию за отличную организацию саммита Европейского политического сообщества и проведение наших сегодняшних переговоров. Слава Украине!" - заключил он.

    Владимир Зеленский Стив Уиткофф Джаред Кушнер Обмен военнопленными Российско-украинский конфликт
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