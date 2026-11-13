Президент Украины анонсировал крупнейший с начала войны обмен пленными
- 13 ноября, 2026
- 03:40
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке крупнейшего с начала войны обмена пленными по итогам переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Ирландии.
Как сообщает Report, об этом украинский лидер написал в социальной сети X, подводя итоги состоявшихся на этой неделе переговоров.
"Мы встретились в Ирландии со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы подвести итоги всех переговоров, состоявшихся на этой неделе. Первый результат - гуманитарный: пленные будут освобождены, и мы рассчитываем на крупнейший обмен пленными с начала этой войны", - отметил Зеленский.
По его словам, вторым результатом стало более активное вовлечение европейских представителей в дипломатический процесс, чтобы они могли участвовать в переговорах на равных условиях.
"Украина всегда защищает интересы всей Европы", - подчеркнул президент.
Зеленский также сообщил о подготовке новых многосторонних встреч, отметив, что дипломатическая работа продолжится.
"Благодарю всех, кто поддерживает Украину. Спасибо Стиву и Джареду за интенсивное общение. Благодарю Ирландию за отличную организацию саммита Европейского политического сообщества и проведение наших сегодняшних переговоров. Слава Украине!" - заключил он.
Зустрілись в Ірландії зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером за підсумками всіх перемовин тижня. Перше: гуманітарний результат – буде звільнення полонених, і розраховуємо на найбільший обмін за час цієї війни. Другий результат: ще активніше залучаємо європейських представників до дипломатії, щоб вони на рівних умовах були за столом перемовин. Україна завжди захищає інтереси всієї Європи. Третє: готуємо ще й наступні багатосторонні зустрічі. Дипломатія і надалі буде активною. Дякую всім, хто підтримує Україну. Дякую Стіву і Джареду за інтенсивність комунікації. Дякую Ірландії за прекрасно організований саміт Європейської політичної спільноти і сьогоднішній наш майданчик для перемовин. Слава Україні!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2026