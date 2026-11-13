Президент Украины анонсировал крупнейший с начала войны обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке крупнейшего с начала войны обмена пленными по итогам переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Ирландии.

Как сообщает Report, об этом украинский лидер написал в социальной сети X, подводя итоги состоявшихся на этой неделе переговоров.

"Мы встретились в Ирландии со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы подвести итоги всех переговоров, состоявшихся на этой неделе. Первый результат - гуманитарный: пленные будут освобождены, и мы рассчитываем на крупнейший обмен пленными с начала этой войны", - отметил Зеленский.

По его словам, вторым результатом стало более активное вовлечение европейских представителей в дипломатический процесс, чтобы они могли участвовать в переговорах на равных условиях.

"Украина всегда защищает интересы всей Европы", - подчеркнул президент.

Зеленский также сообщил о подготовке новых многосторонних встреч, отметив, что дипломатическая работа продолжится.

"Благодарю всех, кто поддерживает Украину. Спасибо Стиву и Джареду за интенсивное общение. Благодарю Ирландию за отличную организацию саммита Европейского политического сообщества и проведение наших сегодняшних переговоров. Слава Украине!" - заключил он.