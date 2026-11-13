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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Президент США допустил проведение военной операции на Кубе

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 04:00
    Президент США допустил проведение военной операции на Кубе

    Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность проведения военной операции на Кубе и намерен заняться урегулированием вопроса с этой страной до завершения своего президентского срока.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Salem News Channel.

    "Я хочу разобраться с Кубой, прежде чем уйду. У нас есть очень хороший, талантливый человек - [госсекретарь США] Марко Рубио. Его родители родом с Кубы, как вам, возможно, известно. Он хотел бы заняться этим. Мы внимательно следим за ситуацией", - сказал Трамп.

    Отвечая на уточняющий вопрос ведущего о готовности провести военную операцию на Кубе, президент США заявил: "Я определенно рассмотрел бы такую возможность, да".

    Дональд Трамп Военная операция Соединенные Штаты Америки (США) Куба
    MiniBoss
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