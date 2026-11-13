Президент США допустил проведение военной операции на Кубе

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность проведения военной операции на Кубе и намерен заняться урегулированием вопроса с этой страной до завершения своего президентского срока.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Salem News Channel.

"Я хочу разобраться с Кубой, прежде чем уйду. У нас есть очень хороший, талантливый человек - [госсекретарь США] Марко Рубио. Его родители родом с Кубы, как вам, возможно, известно. Он хотел бы заняться этим. Мы внимательно следим за ситуацией", - сказал Трамп.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего о готовности провести военную операцию на Кубе, президент США заявил: "Я определенно рассмотрел бы такую возможность, да".