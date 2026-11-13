Англия обыграла Хорватию и вышла в четвертьфинал Лиги наций

Сборная Англии по футболу обыграла Хорватию со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, во встрече, состоявшейся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, в составе победителей отличились Морган Роджерс (24-я минута) и Гарри Кейн (64-я, с пенальти). Единственный гол сборной Хорватии забил Петар Сучич (59-я минута).

После этой победы сборная Англии набрала 12 очков, заняла второе место в группе 3 и обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира.

Лидирует в группе Испания с 15 очками. Хорватия занимает третье место с тремя очками, а Чехия, не набравшая ни одного очка, замыкает турнирную таблицу.

В заключительном туре Англия сыграет на выезде с Испанией, а Хорватия примет Чехию. Оба матча состоятся 15 ноября.