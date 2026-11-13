İngiltərə millisi Millətlər Liqasının 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
Futbol
- 13 noyabr, 2026
- 05:04
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İngiltərə futbol millisi UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin V turunda Xorvatiyanı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.
"Report" xəbər verir ki, Londondakı "Uembli" stadionunda keçirilən görüşdə qaliblərin heyətində Morqan Rocers (24-cü dəqiqə) və Harri Keyn (64, penalti) fərqləniblər. Xorvatiyanın yeganə qolunu isə Petar Suçiç (59) vurub.
Bu qələbədən sonra xallarını 12-yə çatdıran İngiltərə millisi 3-cü qrupda ikinci pillədə qərarlaşıb və 1/4 finala vəsiqəni təmin edib.
Qrupda İspaniya 15 xalla liderdir. Xorvatiya 3 xalla üçüncü, Çexiya isə xalsız sonuncu pillədədir.
Yekun turda İngiltərə səfərdə İspaniya, Xorvatiya isə evdə Çexiya ilə qarşılaşacaq. Oyunlar noyabrın 15-də keçiriləcək.
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