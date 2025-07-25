Трамп подписал закон о сокращении расходов на иностранную помощь и поддержку СМИ

Президент США Дональд Трамп подписал закон об сокращении государственных расходов на иностранную помощь и финансирование общественных вещательных компаний NPR и PBS на общую сумму $9 млрд.

Президент США Дональд Трамп подписал закон об сокращении государственных расходов на иностранную помощь и финансирование общественных вещательных компаний NPR и PBS на общую сумму $9 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома.

Из него следует, что Трамп поставил подпись под одобренным ранее Конгрессом США законопроектом, содержащим положения об "аннулировании определенных государственных расходов". Согласно документу, в федеральный бюджет вернутся $7,9 млрд, выделенные Госдепартаменту на функционирование Агентства США по международному развитию (USAID), а также $1,1 млрд, направленные американской Корпорации общественного вещания. Эта сумма практически полностью соответствует двухлетнему бюджету корпорации, через которую NPR и PBS получают госфинансирование.

Запрос с целью аннулирования госрасходов на иностранную помощь и финансирование NPR и PBS Трамп направил в Конгресс 4 июня. NPR объединяет 797 радиостанций США, PBS - 354 некоммерческих телестанций в 50 штатах.