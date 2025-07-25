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Хураман Асадова: Вернувшись в Джебраил, я обойду каждую пядь освобожденной земли

Хураман Асадова: Вернувшись в Джебраил, я обойду каждую пядь освобожденной земли Как только я вернусь в Джебраил, обойду каждую пядь освобожденной земли.
Внутренняя политика
25 июля 2025 г. 07:08
Хураман Асадова: Вернувшись в Джебраил, я обойду каждую пядь освобожденной земли

Как только я вернусь в Джебраил, обойду каждую пядь освобожденной земли.

Как сообщает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Хураман Асадова, возвращающаяся в родной город.

По ее словам, она долгие годы жила с мечтой об этом дне:

"Мы благодарны Верховному главнокомандующему и нашей победоносной Армии за то, что подарили нам этот день. Пусть Аллах упокоит души наших шехидов и дарует здоровья ветеранам!"

Напомним, что сегодня в город Джебраил была отправлена очередная группа переселенцев. На данном этапе в родной край возвращаются 50 семей — 199 человек.

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Версия на азербайджанском языке Xuraman Əsədova: Cəbrayıla qayıdan kimi azad torpaqları qarış-qarış gəzəcəyəm

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