Хураман Асадова: Вернувшись в Джебраил, я обойду каждую пядь освобожденной земли

Как только я вернусь в Джебраил, обойду каждую пядь освобожденной земли.
Как сообщает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Хураман Асадова, возвращающаяся в родной город.
По ее словам, она долгие годы жила с мечтой об этом дне:
"Мы благодарны Верховному главнокомандующему и нашей победоносной Армии за то, что подарили нам этот день. Пусть Аллах упокоит души наших шехидов и дарует здоровья ветеранам!"
Напомним, что сегодня в город Джебраил была отправлена очередная группа переселенцев. На данном этапе в родной край возвращаются 50 семей — 199 человек.