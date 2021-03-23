Bloomberg: Microsoft хочет купить Discord за 10 млрд долларов

Discord также ведет переговоры с другими потенциальными покупателями, но договоренности еще не заключены

Американский IT-гигант Microsoft ведет переговоры о покупке социальной сети Discord более чем за 10 млрд США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что Discord также ведет переговоры с другими потенциальными покупателями, но договоренности еще не заключены. В то же время один из собеседников агентства говорит, что компания скорее станет публичной, чем пойдет на продажу.

Сообщается, что ранее Discord обращалась к Microsoft для оценки интереса к компании. По словам источников, переговоры с соцсетью вел Фил Спенсер (Phil Spencer), возглавляющий xbox (отдел Microsoft, занимающийся созданием игровых консолей).

Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает более 100 млн активных пользователей в месяц.