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Мировые цены на нефть незначительно повысились

Мировые цены на нефть незначительно повысились Цены на нефть повысились после снижения более чем на 2% накануне.
Другие страны
11 июля 2025 г. 09:40
Мировые цены на нефть незначительно повысились

Цены на нефть повысились после снижения более чем на 2% накануне.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $68,76 за баррель, что на $0,12 (0,17%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,15 (0,23%), до $66,72 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями и ситуацией в международной торговле, оценивая новые заявления из Вашингтона относительно пошлин.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа введет пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии. Кроме того, он подтвердил намерение с той же даты ввести тариф на ввозимую в США медь, который также составит 50%.

Страны ОПЕК+ обсуждают возможность паузы в наращивании добычи после октября. Трейдеры рассматривают эти новости как признак того, что рынки не смогут переварить больше нефти.

Поддержку котировкам оказывают опасения в связи с возможным ухудшением ситуации с судоходством в Красном море, где на этой неделе было атаковано два судна.

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