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В Казахстане в декабре 2025 года планируется запуск проекта цифрового тенге

В Казахстане в декабре 2025 года планируется запуск проекта цифрового тенге Проект интеграции цифрового тенге в бюджетную политику для повышения прозрачности будет запущен в конце текущего года.
Другие страны
11 июля 2025 г. 09:18
В Казахстане в декабре 2025 года планируется запуск проекта цифрового тенге

Проект интеграции цифрового тенге в бюджетную политику для повышения прозрачности будет запущен в конце текущего года.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу правительства РК, об этом заявил председатель Национального банка страны Тимур Сулейменов.

"На сегодня в оборот выпущено 257,5 млрд цифровых тенге. Платформа по внедрению циркового тенге находится в опытно-промышленной эксплуатации, в декабре текущего года планируется ее полноценный запуск", - сказал Сулейменов на совещании в правительстве в пятницу.

По информации Нацбанка, цифровой тенге апробирован по более чем десяти направлениям. В частности, цифровой НДС позволил сократить срок возврата налога с 75 до 5 рабочих дней. Также цифровой тенге используется для контроля целевого расходования средств в рамках проектов, финансируемых из Национального фонда. Внедрение цифрового тенге также прорабатывается в сделках с недвижимостью и автотранспортом, по школьному питанию, при закупках дорогостоящих товаров и т.д.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил в ближайшее время перевести в формат "цифрового тенге" не менее ста крупных проектов, финансируемых за счет Нацфонда и бюджета.

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