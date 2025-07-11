Турция без терроризма: Решающий поворотный момент — РКК начнет сдачу оружия уже сегодня

Турция без терроризма: Решающий поворотный момент — РКК начнёт сдачу оружия уже сегодня

В Турции начинается этап разоружения в рамках процесса строительства "Турции без терроризма", инициированного председателем Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели в октябре 2024 года и поддержанного президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом с призывом "Укрепим внутренний фронт".

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, с сегодняшнего дня члены террористической организации РКК начинают сдавать оружие.

Отмечается, что внимание сосредоточено на событии в Северном Ираке, где группа боевиков РКК сдаст оружие. Ранее лидер организации Абдулла Оджалан выступил с аудио- и видеопосланием, призвав создать необходимые механизмы для начала процесса разоружения.

Исторический шаг будет сделан в пятницу на секретной встрече в Сулеймании. Группа из 20–30 боевиков РКК покинет район, где находилась с оружием, уже без оружия. Среди сдающих оружие будут и высокопоставленные члены РКК/КСК.

Процесс, обсуждавшийся в ходе контактов главы Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрахима Калына в Эрбиле и Багдаде, имеет два ключевых аспекта: во-первых, обеспечение непрерывности. За выполнением процесса будут следить представители разведки Турции, регионального правительства Северного Ирака и центральных властей Багдада.

Согласно утверждённому графику, оружие будет передано и уничтожено. Параллельно с этим будет происходить сдача крупных складов оружия и боеприпасов в сельской местности. Все изъятое будет уничтожено под контролем MIT.

Боевики, сдавшие оружие, останутся в Ираке, но не будут вести организационную деятельность или делать заявления от имени организации. Члены РКК, не совершавшие преступлений в Турции и не причастные к терактам в северном Ираке, смогут вернуться в Турцию. При этом они также могут остаться в Ираке или перейти в Сирию.

Высокопоставленные руководители РКК/КСК, такие как Мурат Карайылан, Джемиль Байык и Мустафа Карасу (всего около 30–40 человек), не получат разрешения на возвращение в Турцию.

Второй важный аспект процесса – временные рамки. Ожидается, что разоружение около 2 000 боевиков займёт от 2 до 5 месяцев. Есть опасения, что возможные провокации и саботаж, а также общественная предвзятость могут сорвать процесс.

После успешной реализации этапа в Ираке планируется начать аналогичный процесс в Сирии с учётом региональной динамики.

Во второй половине июля запланированы следующие шаги. После окончательного разоружения и роспуска организации начнётся работа по созданию необходимой правовой базы. Великая национальная ассамблея Турции создаст комиссию, которая разработает юридическую рамку социальной интеграции. Эти нормативные акты будут рассмотрены специализированными комитетами и вынесены на пленарное заседание парламента в октябре.

Также будет пересмотрен статус около 5 000 заключённых членов РКК. С учётом характера преступлений, неотбытой части наказания, возраста и состояния здоровья будут рассмотрены возможные меры. Те, кто продемонстрирует хорошее поведение и уже отбыл срок, могут быть освобождены условно.

Для многих молодых людей, вовлечённых в организацию или похищенных в детстве, будут реализованы программы реабилитации и интеграции.