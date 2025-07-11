В Кыргызстане вводят штрафы за распространение фейков в социальных сетях

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, предусматривающий штрафы за фейки в социальных сетях.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, предусматривающий штрафы за фейки в социальных сетях.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

Речь о фейках, которые "создают условия для нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства".

Штраф для физических лиц составит 20 тыс. сомов, для юридических — 65 тыс. Протоколы будет выписывать милиция, а рассматривать дела — суд.

Напомним, с 10 февраля в Кыргызстане вступил в силу закон о штрафах за оскорбление и клевету в интернете. Размеры штрафов, согласно ему, также составили 20 тыс. и 65 тыс. сомов.