В Пакистане вооруженные люди похитили и убили девять пассажиров автобуса

Вооруженные люди убили девять пассажиров, похитив их в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан.

Вооруженные люди убили девять пассажиров автобуса в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Arab News.

По информации представителя военизированного формирования “Левис”, инцидент произошел в районе Зхоб. Злоумышленники остановили два пассажирских автобуса, проверили у пассажиров удостоверения личности и увезли девять человек. Позже их тела с огнестрельными ранениями были обнаружены в горах.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Как сообщил офицер полиции округа Зхоб Ясин Мандохаил, тела погибших доставляются в больницу Рахни для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По словам официального представителя правительства Белуджистана Шахида Ринда, силы безопасности оперативно отреагировали на инцидент, однако нападавшим удалось скрыться под покровом темноты. В регионе проводится масштабная поисковая операция.

Белуджистан - крупнейшая, но наименее развитая провинция Пакистана - остается зоной многолетнего конфликта. Сепаратистские группировки регулярно совершают нападения на силы безопасности, представителей госструктур и выходцев из других провинций, особенно Пенджаба.