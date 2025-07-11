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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
11 июля 2025 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5%, до 1,9849 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,7%, до 2,1912 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9849

100 российских рублей

2,1912

1 австралийский доллар

1,1180

1 белорусский рубль

0,5728

1 болгарский лев

1,0152

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1236

1 чешская крона

0,0806

1 китайский юань

0,2371

1 датская крона

0,2660

1 грузинский лари

0,6264

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0198

1 британский фунт

2,3046

10 000 иранских риалов

0,0283

1 шведская крона

0,1785

1 швейцарский франк

2,1315

1 израильский шекель

0,5134

1 канадский доллар

1,2411

1 кувейтский динар

5,5611

100 казахстанских тенге

0,3273

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4978

1 молдавский лей

0,1007

1 норвежская крона

0,1683

100 узбекских сомов

0,0134

100 пакистанских рупий

0,5956

1 польский злотый

0,4668

1 румынский лей

0,3910

1 сербский динар

0,0169

1 сингапурский доллар

1,3270

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3319

1 Турецкая лира

0,0423

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0406

100 Японских йен

1,1558

1 Новозеландский доллар

1,0226

Золото

5665,9045

Серебро

63,2729

Платина

2313,1730

Палладий

1939,8615
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.07.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.07.2025)

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