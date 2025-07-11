Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5%, до 1,9849 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,7%, до 2,1912 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9849
|
100 российских рублей
|
2,1912
|
1 австралийский доллар
|
1,1180
|
1 белорусский рубль
|
0,5728
|
1 болгарский лев
|
1,0152
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1236
|
1 чешская крона
|
0,0806
|
1 китайский юань
|
0,2371
|
1 датская крона
|
0,2660
|
1 грузинский лари
|
0,6264
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0198
|
1 британский фунт
|
2,3046
|
10 000 иранских риалов
|
0,0283
|
1 шведская крона
|
0,1785
|
1 швейцарский франк
|
2,1315
|
1 израильский шекель
|
0,5134
|
1 канадский доллар
|
1,2411
|
1 кувейтский динар
|
5,5611
|
100 казахстанских тенге
|
0,3273
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0196
|
100 венгерских форинтов
|
0,4978
|
1 молдавский лей
|
0,1007
|
1 норвежская крона
|
0,1683
|
100 узбекских сомов
|
0,0134
|
100 пакистанских рупий
|
0,5956
|
1 польский злотый
|
0,4668
|
1 румынский лей
|
0,3910
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3270
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3319
|
1 Турецкая лира
|
0,0423
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0406
|
100 Японских йен
|
1,1558
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0226
|
Золото
|
5665,9045
|
Серебро
|
63,2729
|
Платина
|
2313,1730
|
Палладий
|
1939,8615