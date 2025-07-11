Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5%, до 1,9849 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,7%, до 2,1912 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,9849 100 российских рублей 2,1912 1 австралийский доллар 1,1180 1 белорусский рубль 0,5728 1 болгарский лев 1,0152 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1236 1 чешская крона 0,0806 1 китайский юань 0,2371 1 датская крона 0,2660 1 грузинский лари 0,6264 1 гонконгский доллар 0,2166 1 индийская рупия 0,0198 1 британский фунт 2,3046 10 000 иранских риалов 0,0283 1 шведская крона 0,1785 1 швейцарский франк 2,1315 1 израильский шекель 0,5134 1 канадский доллар 1,2411 1 кувейтский динар 5,5611 100 казахстанских тенге 0,3273 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0196 100 венгерских форинтов 0,4978 1 молдавский лей 0,1007 1 норвежская крона 0,1683 100 узбекских сомов 0,0134 100 пакистанских рупий 0,5956 1 польский злотый 0,4668 1 румынский лей 0,3910 1 сербский динар 0,0169 1 сингапурский доллар 1,3270 1 Риал Саудовской Аравии 0,4533 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,3319 1 Турецкая лира 0,0423 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0406 100 Японских йен 1,1558 1 Новозеландский доллар 1,0226 Золото 5665,9045 Серебро 63,2729 Платина 2313,1730 Палладий 1939,8615 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.07.2025)