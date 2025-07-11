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ЦАХАЛ сообщил о гибели израильского военнослужащего в секторе Газа

ЦАХАЛ сообщил о гибели израильского военнослужащего в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель военнослужащего в ходе боевых действий против подразделений палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
11 июля 2025 г. 08:51
ЦАХАЛ сообщил о гибели израильского военнослужащего в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель военнослужащего в ходе боевых действий против подразделений палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По ее информации, 21-летний капитан Рей Биран, командир группы разведывательного подразделения бригады "Голани", погиб в результате взрыва в Хан-Юнисе в южной части сектора Газа. С учетом этих данных количество погибших израильских военных за время нового витка ближневосточного конфликта составило, по сведениям пресс-службы ЦАХАЛ, уже 890.

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