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Бразильский форвард "Реала" получил рецидив травмы

Бразильский форвард "Реала" получил рецидив травмы Бразильский нападающий мадридского "Реала" Эндрик может пропустить старт нового сезона в Испании из-за рецидива травмы.
Футбол
11 июля 2025 г. 07:22
Бразильский форвард Реала получил рецидив травмы

Бразильский нападающий мадридского "Реала" Эндрик может пропустить старт нового сезона в Испании из-за рецидива травмы.

Как передает Report, об этом сообщает популярное издание The Athletic.

По информации источника, у 18-летнего бразильца произошла вторая кряду мышечная травма бедра. Футболист получил подобное повреждение 18 мая в матче 37-го тура Ла Лиги с "Севильей" (2:0), из-за чего пропустил клубный чемпионат мира. Отмечается, что предварительно футболист пропустит несколько недель и может не успеть подготовиться к старту сезона. Точные сроки полного восстановления бразильца станут известны позже.

Первый официальный матч "Реала" запланирован на 19 августа — в этой встрече в рамках 1-го тура сезона-2025/2026 Ла Лиги мадридский клуб примет "Осасуну".

Эндрик выступает за «сливочных» с 2024 года. В 37 встречах минувшего клубного сезона Эндрик забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

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