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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
11 июля 2025 г. 08:40
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Шоссе Сабунчу–Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

5. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

6. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

7. Улица 1-я Гёлькянары в направлении проспекта Зии Буниятова .

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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