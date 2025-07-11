На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Шоссе Сабунчу–Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
5. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
6. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
7. Улица 1-я Гёлькянары в направлении проспекта Зии Буниятова .