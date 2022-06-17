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"Азеркосмос" приглашает к участию в программах Copernicus Masters и SpaceLeap

"Азеркосмос" приглашает к участию в программах Copernicus Masters и SpaceLeap ОАО "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало соглашение о сотрудничестве с инкубационным центром Европейского космического агентства (ESA) Azo Space, которое позволит гражданам Азербайджана участвовать в конкурсе.
ИКТ
17 июня 2022 г. 16:11
Азеркосмос приглашает к участию в программах Copernicus Masters и SpaceLeap

ОАО "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало соглашение о сотрудничестве с инкубационным центром Европейского космического агентства (ESA) Azo Space, которое позволит гражданам Азербайджана участвовать в конкурсе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Это сотрудничество позволит нашей стране активно участвовать в программах, осуществляемых инкубационным центром Azo Space по наблюдению за Землей и географическим информационным услугам.

"Азеркосмос" приглашает лиц, специализирующихся в космической сфере, в том числе заинтересованных в этой сфере, принять участие в программах центра Azo Space - Copernicus Masters и SpaceLeap.

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Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos" “Copernicus Masters” və “SpaceLeap” proqramlarında iştiraka dəvət edir

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