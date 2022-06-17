"Азеркосмос" приглашает к участию в программах Copernicus Masters и SpaceLeap

ОАО "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало соглашение о сотрудничестве с инкубационным центром Европейского космического агентства (ESA) Azo Space, которое позволит гражданам Азербайджана участвовать в конкурсе.

ОАО "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало соглашение о сотрудничестве с инкубационным центром Европейского космического агентства (ESA) Azo Space, которое позволит гражданам Азербайджана участвовать в конкурсе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Это сотрудничество позволит нашей стране активно участвовать в программах, осуществляемых инкубационным центром Azo Space по наблюдению за Землей и географическим информационным услугам.

"Азеркосмос" приглашает лиц, специализирующихся в космической сфере, в том числе заинтересованных в этой сфере, принять участие в программах центра Azo Space - Copernicus Masters и SpaceLeap.