Рубио: Приоритетом Трампа в урегулировании российско-украинского конфликта являются переговоры

Рубио: Приоритетом Трампа в урегулировании российско-украинского конфликта являются переговоры

Госсекретарь США Марко Рубио заявил министрам иностранных дел Великобритании, Германии и Франции, что приоритетом американского президента Дональда Трампа в вопросе российско-украинского конфликта является достижение устойчивого урегулирования путем переговоров.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

"Сегодня госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании вопросы укрепления стабильности на Ближнем Востоке, а также недопущения создания или получения Ираном ядерного оружия", - отмечается в заявлении.

"Что касается войны между Россией и Украиной, госсекретарь подчеркнул, что приоритетом президента Трампа остается прекращение войны с помощью устойчивого урегулирования путем переговоров", - указывается в документе.