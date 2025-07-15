Успехи Азербайджана в сфере здравоохранения представлены в ООН

Успехи Азербайджана в сфере здравоохранения представлены в ООН

Азербайджан серьезно и стратегически подходит к достижению Цели устойчивого развития ООН №3 - "Хорошее здоровье и благополучие". Принятые в стране стратегии "Азербайджан 2030" и "Стратегия социально-экономического развития" составляют основу политики в этом направлении и ставят здравоохранение в центр устойчивого развития.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджанской Республики, начальник управления Министерства экономики Гусейн Гусейнов, выступая на Форуме высокого уровня по устойчивому развитию (HLPF), проводимом под эгидой Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС).

Форум проходит в штаб-квартире ООН.

Гусейн Гусейнов отметил, что здоровье — это не просто отсутствие болезней, но и фундаментальное право человека, а также необходимое условие для реализации всех Целей устойчивого развития. Он поделился с представителями стран-участниц уникальным опытом Азербайджана в этой сфере.

Государственный представитель подчеркнул, что с момента внедрения в 2021 году системы обязательного медицинского страхования населению стал доступен более чем 3500 видов медицинских услуг, снизились личные расходы граждан и повысилось доверие к системе здравоохранения.

Он также отметил, что в 2023 году Азербайджан был признан Всемирной организацией здравоохранения страной, свободной от малярии. Это стало результатом многолетних профилактических мер и межсекторального сотрудничества.

Кроме того, национальная программа вакцинации охватывает 11 заболеваний, управляемых с помощью вакцин, а внедрение шестивалентной вакцины повысило её эффективность и экономичность.

В своём выступлении Гусейнов также коснулся реформ, проведённых в 2024 году в сфере лекарственных средств: "Реформы упростили процедуру регистрации, усилили контроль качества и улучшили доступ к лекарствам для уязвимых групп населения. В сфере охраны материнства и детства внедрена модель патронажных визитов к новорождённым и матерям на дому, а также в парламент представлен новый законопроект по репродуктивному здоровью. Кроме того, в рамках цифровой трансформации была создана единая информационная система здравоохранения, внедрены электронные рецепты и цифровые больничные листы. Эти нововведения повысили прозрачность, удовлетворённость граждан и оперативность обслуживания".

Он также сообщил, что запущенная в 2024 году общественная медиаплатформа "Радио здоровья" стала особенно популярной среди молодёжи и направлена на распространение основанной на доказательствах информации о здоровье.

В завершение выступления Гусейн Гусейнов подчеркнул, что Азербайджан готов делиться своим опытом с другими странами, развивать партнёрства и усиливать многостороннее сотрудничество. По его словам, достижение ЦУР №3 возможно не только за счёт индивидуальных успехов, но и через мобилизацию всего общества и интеграцию здравоохранения во все направления политики устойчивого развития: «Давайте объединимся вокруг этой общей цели — создадим мир, в котором здоровье будет не привилегией, а гарантией для всех».

Отметим, что тема нынешнего Форума высокого уровня ЭКОСОС — "Продвижение Повестки дня до 2030 года и Целей устойчивого развития с помощью устойчивых, инклюзивных, основанных на науке и доказательствах решений, чтобы никто не остался в стороне". В рамках форума 37 стран представят свои добровольные национальные обзоры. Министерский сегмент форума пройдёт 21–23 июля.