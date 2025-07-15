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Китай запустил к своей орбитальной станции космический грузовик Tianzhou-9

Китай запустил к своей орбитальной станции космический грузовик Tianzhou-9 КНР произвела запуск грузового космического корабля Tianzhou-9, который доставит продовольствие, оборудование и прочие необходимые вещи тайконавтам на китайской орбитальной станции.
Другие страны
15 июля 2025 г. 02:47
Китай запустил к своей орбитальной станции космический грузовик Tianzhou-9

КНР произвела запуск грузового космического корабля Tianzhou-9, который доставит продовольствие, оборудование и прочие необходимые вещи тайконавтам на китайской орбитальной станции.

Как передает Report, трансляцию обеспечило Центральное телевидение Китая.

Старт был осуществлен в 05:34 по пекинскому времени при помощи ракеты CZ-7 с космодрома Вэньчан, расположенного на восточном побережье южнокитайской провинции Хайнань.

Как подтвердил представитель центра космических запусков космодрома Сичан (структура находится в юго-западной провинции Сычуань и курирует деятельность хайнаньской звездной гавани - ред.) Го Чжунлай, запуск прошел успешно. "Tianzhou-9 вышел точно на заданную орбиту, солнечный парус раскрылся, корабль функционирует в нормальном рабочем режиме", - объявил он.

На станции находятся три тайконавта миссии "Шэньчжоу-20" - Чэнь Дун (командир экипажа), Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Они прибыли на орбиту 25 апреля. Вес груза, который Tianzhou-9 через некоторое время доставит на станцию, составляет порядка 6,5 тонн. Среди вещей - новые скафандры и комплект тренажеров для тренировки мышц, предметы для проведения научных экспериментов, в том числе в области космической медицины.

CZ-7 - жидкотопливная двухступенчатая ракета нового типа с диаметром обтекателя 4,2 м, достигающая 53 м в длину и способная доставить на низкую околоземную орбиту около 14 тонн груза (5,5 тонн на геостационарную). Это ее 20-я миссия, третья за 2025 год.

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