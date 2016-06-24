​Азербайджан будет продавать программное обеспечение другим странам

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ ООО Audatex-Azerbaijan разработало программное обеспечение для предпринимателей, продающих использованные запчасти. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор компании Закир Керимзаде.

По его словам, новое программное обеспечение позволит продавцам брать коды запчастей непосредственно из системы Audatex.

“В настоящее время программа внедрена в качестве пилотного проекта во Франции. Если в течение года не возникнет никаких проблем, возможно налаживание продаж данного программного обеспечения в другие страны”, - отметил З.Керимзаде.